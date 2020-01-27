Экономика

Lenta.ruLenta.ruБольше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан страны, на второго — 551 тысяча.
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В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новости10:02

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

ТАСС10:09

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ru10:14

Голикова рассказала, сколько россиян смогут получить новые пособия на детей

ПРАЙМ10:03

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ru10:15

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ru10:00

Голикова оценила расходы на новые детские пособия в 159 млрд рублей

Ведомости10:22
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Татьяна Голикова
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