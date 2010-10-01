Финансы
ИзвестияБольше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться
Несмотря на все проблемы, рубль заметно укрепился к евро и стал одной из самых стабильных и успешных валют на развивающихся рынках.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
RT на русском 15:51
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru вчера в 00:43
Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии
По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45288 руб. Подборка "дорогих" вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия - - "ведущий iOS разработчик" — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.
Коммерсантъ 11:41
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство третьей генерации Kia Soul по полному циклу (CKD).
32CARS.ru 31 октября в 09:00
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец 07:43
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru вчера в 00:26
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings 12:53
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 18:30
Общество
В России начнут продавать растительное мясо из сверчков
В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.
Российская газета вчера в 07:00
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Здоровье
Врач рассказала, как определить болезни по запаху
По словам эксперта, изменения в запахах, которые источает тело человека, могут быть первым признаком болезней, которые часто удается диагностировать лишь на поздней стадии.
Дни24 13:12
Культура
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Lenta.ru 31 октября в 03:02
Общество
МВФ отказал Украине в очередном кредите
Международный валютный фонд официально отказал Украине в выдаче новых кредитных траншей.
Южный Федеральный 12:22
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Тарантас Ньюс 01:06
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Пользователям Сети продемонстрировали тюнингованный внедорожник УАЗ-3151, который можно назвать, пожалуй, одним из самых ярких проектов частных ателье.
Pnzdrive 12:31
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва 03:17
Транспорт
Минтранс выбрал оператора пассажирских поездов в Крым
Профиль вчера в 13:42
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09