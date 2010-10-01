Финансы

ИзвестияИзвестияБольше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться

Несмотря на все проблемы, рубль заметно укрепился к евро и стал одной из самых стабильных и успешных валют на развивающихся рынках.
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Немцы хвалят рубль, значит, надо покупать доллары и евро

Свободная Прессавчера в 02:36

Западный эксперт считает рубль наиболее перспективной валютой

URA.Ruвчера в 18:19

Больше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться

Известиявчера в 16:02
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Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 18:14
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост вчера в 21:46
Здоровье

Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

РИА Новости 01 ноября в 12:32
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Здоровье

Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

Lenta.ru вчера в 01:13
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка

В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
РИА Новости 00:24
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Культура

Александр Градский отмечает 70-летний юбилей

3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
RT на русском 00:46
Фигурное катание

В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при

Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Национальная служба новостей вчера в 04:16
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Газета.Ru вчера в 15:26
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Происшествия

Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском вчера в 15:35
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Происшествия

В Башкирии под лед провалились трое детей

К сожалению, старший ребенок 2012 года рождения не выжил, малышей 5 и 3 лет госпитализировали в больницу.
UfaTime.ru вчера в 08:36
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ вчера в 09:27
Политика

Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений

Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Военное обозрение 00:49
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращении врачей в 54 регионах

Ранее ГЛАС сообщал, что в российских регионах произошло резкое сокращение врачей.
ГЛАС.RU 31 октября в 11:07
Политика

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Происшествия

В Находке возобновили поиски пропавшего при взрыве на танкере моряка

В Находке возобновили активную фазу поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:57
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 05:02
Футбол

Ари: «Для „Краснодара“ матч с „Ростовом“ как финал. Против Карпина будет интересно»

16:30 Выполняю функции «десятки» — Начнем с приятного — вы провели 150 матчей за «Краснодар».
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Актриса отказалась выполнять требования бортпроводников, которые просили ее привести в должное положение откидной столик и спинку кресла, после чего полицейские сняли ее с борта.
Культуромания 31 октября в 08:24
Политика

Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru.
РИА Новости вчера в 02:01
Армия и оружие

Израильские военные перехватили семь ракет, запущенных из сектора Газа

В сентябре, в ответ на запуск ракет, Израиль ответил авиаударом по целям движения ХАМАС.
Эхо Москвы 01 ноября в 14:59
Экономика

Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.
REGNUM 01 ноября в 06:05
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