Финансы
ИзвестияБольше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться
Несмотря на все проблемы, рубль заметно укрепился к евро и стал одной из самых стабильных и успешных валют на развивающихся рынках.
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Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
Здоровье
Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Культура
Александр Градский отмечает 70-летний юбилей
3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
Фигурное катание
В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при
Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Происшествия
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
Происшествия
В Башкирии под лед провалились трое детей
К сожалению, старший ребенок 2012 года рождения не выжил, малышей 5 и 3 лет госпитализировали в больницу.
Политика
Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
Политика
Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений
Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Здоровье
Минздрав опроверг информацию о сокращении врачей в 54 регионах
Ранее ГЛАС сообщал, что в российских регионах произошло резкое сокращение врачей.
Политика
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Происшествия
В Находке возобновили поиски пропавшего при взрыве на танкере моряка
В Находке возобновили активную фазу поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Футбол
Ари: «Для „Краснодара“ матч с „Ростовом“ как финал. Против Карпина будет интересно»
16:30 Выполняю функции «десятки» — Начнем с приятного — вы провели 150 матчей за «Краснодар».
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Актриса отказалась выполнять требования бортпроводников, которые просили ее привести в должное положение откидной столик и спинку кресла, после чего полицейские сняли ее с борта.
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru.
Армия и оружие
Израильские военные перехватили семь ракет, запущенных из сектора Газа
В сентябре, в ответ на запуск ракет, Израиль ответил авиаударом по целям движения ХАМАС.
Экономика
Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.