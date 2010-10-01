Несмотря на все проблемы, рубль заметно укрепился к евро и стал одной из самых стабильных и успешных валют на развивающихся рынках.

Больше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться

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