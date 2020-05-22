Общество

Газета.RuГазета.RuБольше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже.
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