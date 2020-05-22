Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже.

с чего всё началось

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Происшествия В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 7

Общество Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. 296

Происшествия Новосибирские пожарные косили траву ножницами Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.

Общество Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости». 3

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 469

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили совместный клип Новый клип Давида Манукяна и Ольги Бузовой не оставил равнодушными поклонников.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Сотрудники школы-интерната в Тверской области заразили коронавирусом коллег и детей Следственный отдел по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников Кимрской школы-интерната.

Общество В России отказались от шахматной рассадки в самолетах Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет.

Футбол Кикнадзе: всю ответственность в «Локомотиве» несет гендиректор Ответственность за все, что происходит в футбольном клубе, несет его генеральный директор, заявил занимающий аналогичную должность в московском "Локомотиве" Василий Кикнадзе.

Авто В Петербурге нашли ВАЗ-21063, который простоял в гараже 30 лет В Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже, видео появилось на YouTube-канале Roma Urraco.

Наука Исследователи обнаружили ген худобы Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек. 5

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 79 человек Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны 53 человека, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 7

Общество В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ).