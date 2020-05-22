Экономика
Газета.RuБольше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой
Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Больше половины частных компаний РФ назвали свое положение «катастрофой»
Национальная служба новостей02:27
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Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Происшествия
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru вчера в 10:23
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Общество
Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 04:36
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество
Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы
Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы.
РБК вчера в 23:00
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Происшествия
В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
РИА Новости 02:14
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Происшествия
ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
REGNUM 01:59
Здоровье
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 23 человек
Абакан, 22 мая 2020, 07:41 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:41
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Здоровье
Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками
7 канал Красноярск 00:16
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Общество
Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах
Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18