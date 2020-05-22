Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Энергетика Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск. 9

Шоу-бизнес Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад. 7

Биатлон Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.

Экономика России предрекли череду карантинов до 2021 года Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. 326

Общество Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы. 10

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 532

Общество СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza. 120

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 385

Происшествия ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ. 105

Здоровье В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 710

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 23 человек Абакан, 22 мая 2020, 07:41 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 мая в правительстве республики. 84

Общество Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.