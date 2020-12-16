Больше половины российских пенсионеров останутся без госстрахования при принятии идеи НАПФ
По подсчетам экспертов, в случае принятия проекта большая часть пенсионеров останется без госстраховки.В источнике
С чего всё началось
По мотивам пенсии: половина участников НПО может остаться без госстрахования
Учитывая, что гарантии АСВ, например, распространяются на все депозиты вне зависимости от того, когда они были открыты, гарантии в отношении счетов НПО также должны распространяться в том числе и на уже существующие, согласна Юлия Финогенова.
Известия16:01
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