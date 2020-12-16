Всемирный банк: уровень бедности в России может вырасти до 14,2%

"Моделирование проводилось, исходя из прогноза, согласно которому в 2020 году ВВП снизится на 4%, а его результаты показывают, что за чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%, что ниже прогноза по альтернативному сценарию", - говорится в документе.