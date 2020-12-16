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VSE42.RU
VSE42.RU

Больше половины российских пенсионеров останутся без госстрахования при принятии идеи НАПФ

Цензуры.Нет
Телеканал 360°
ФедералПресс
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По подсчетам экспертов, в случае принятия проекта большая часть пенсионеров останется без госстраховки.В источнике
С чего всё началось
Известия

По мотивам пенсии: половина участников НПО может остаться без госстрахования

Учитывая, что гарантии АСВ, например, распространяются на все депозиты вне зависимости от того, когда они были открыты, гарантии в отношении счетов НПО также должны распространяться в том числе и на уже существующие, согласна Юлия Финогенова.
Известия16:01
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ZAB.RU

Пенсионеры могут остаться без госстрахования

ZAB.RU20:30
ФедералПресс

Половина российских пенсионеров лишится госстрахования

ФедералПресс00:21
URA.Ru

«Известия»: часть пенсионеров могут остаться без госстрахования

URA.Ru23:11
VSE42.RU

Больше половины российских пенсионеров останутся без госстрахования при принятии идеи НАПФ

VSE42.RU03:31
Телеканал 360°

Половина участников НПО потеряет госстрахование — эксперты

Телеканал 360°18:38
MagadanMedia.ru

Никаких гарантий! Еще один пенсионный «сюрприз» ожидает россиян

MagadanMedia.ru18:00
Известия

Половина участников НПО может остаться без госстрахования

Известия18:52

Экс-помощница Трампа призвала Байдена не ссориться с Россией

Вашингтон, 16 декабря 2020, 06:12 — REGNUM Избранному президенту США Джо Байдену следует взять на вооружение другой подход в отношениях с Россией, нежели подход экс-президента страны Барака Обамы, заявила бывший старший директор по России Совета Нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл в авторской статье для газеты The New York Times.
Экс-помощница Трампа призвала Байдена не ссориться с Россией
REGNUM22:12

Всемирный банк: уровень бедности в России может вырасти до 14,2%

"Моделирование проводилось, исходя из прогноза, согласно которому в 2020 году ВВП снизится на 4%, а его результаты показывают, что за чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%, что ниже прогноза по альтернативному сценарию", - говорится в документе.
ТАСС05:42

В Новосибирске назначили наказание хватавшей девочку за волосы медсестре

Мировой суд в Новосибирске в среду приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы за жестокое обращение с ребенком — она ударила девочку по лицу и хватала ее за волосы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости02:24

Магия космоса от NASA: 30 ослепительно-неземных снимков галактик опубликованы к 30-летию телескопа Хаббл

НАСА только что выпустило десятки недавно обработанных снимков телескопа Хаббла, на которых запечатлены 30 ослепительных галактик, сверкающие звездные скопления и эфирные туманности.
Vesiskitim.ru14 декабря в 00:39

В «Современнике» ответили Садальскому на критику прощания с Гафтом

Москва, 16 декабря 2020, 14:20 — REGNUM Высказывания актера Станислава Садальского, в резкой форме отзывавшегося о церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прокомментировал представитель Московского театра «Современник».
REGNUM06:20