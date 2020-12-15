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Половина участников НПО может остаться без госстрахования

iReactor
VSE42.RU
URA.Ru
ZAB.RU
ФедералПресс
Телеканал 360°
MagadanMedia.ru
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Утро.ru
Deita.ru
Систeма гaрантирования срeдств, кoторые грaждане дoбровольно кoпят в рaмках прoграмм негoсударственного пeнсионного обeспечения (НПО), дoлжна рaспространяться не тoлько на взнoсы, но и на инвeстиционный дoход.В источнике
С чего всё началось
Известия

По мотивам пенсии: половина участников НПО может остаться без госстрахования

Система гарантирования средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), должна распространяться не только на взносы, но и на инвестиционный доход.
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Половина российских пенсионеров лишится госстрахования

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«Известия»: часть пенсионеров могут остаться без госстрахования

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Пенсионеры могут остаться без госстрахования

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Половина участников НПО может остаться без госстрахования

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