Москва, 24 апреля 2020, 14:08 — REGNUM Большая часть российских предпринимателей (60%) имеет просрочку по аренде занимаемых помещений из-за ухудшения экономических условий на фоне коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Более половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

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