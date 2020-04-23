с чего всё началось

У 60% предпринимателей уже образовались просрочки по аренде. Всему причиной ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Такие выводы следуют из опроса Аналитического центра НАФИ.

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

Происшествия Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе. 26

Биатлон Черезов о Логинове: Если рассказывать, надо было сразу рассказывать Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отреагировал на слова Роберта Кабукова о том, что Александр Логинов должен рассказать о своем допинговом прошлом.

Общество Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 220

Технологии Xiaomi выпустила складной электровелосипед с запасом хода 80 км Максимальная расчетная скорость составляет 25 км / ч, запас хода при питании от батареи составляет около 55 км, а при задействовании педалирования — 80 км. Есть жидкокристаллический экран с хорошей видимостью на солнце, который защищен по стандарту IPX7.

Транспорт ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 72

Общество Тюрьма США отказала Ярошенко в досрочном освобождении Тюрьма США, в которой содержится Константин Ярошенко, отказала ему в досрочном освобождении. Об этом рассказал адвокат Алексей Тарасов. 2

Общество Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу. 371

Гаджеты Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта. 8

Общество Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. 66

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 537

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1,6K

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 16