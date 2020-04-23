Коронавирус
Деловое.ТВБольше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде
У 60% предпринимателей уже образовались просрочки по аренде. Всему причиной ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Такие выводы следуют из опроса Аналитического центра НАФИ.
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Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Биатлон
Черезов о Логинове: Если рассказывать, надо было сразу рассказывать
Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отреагировал на слова Роберта Кабукова о том, что Александр Логинов должен рассказать о своем допинговом прошлом.
Нева Спорт 13:23
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина
Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.
Московский Комсомолец 17:24
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Технологии
Xiaomi выпустила складной электровелосипед с запасом хода 80 км
Максимальная расчетная скорость составляет 25 км / ч, запас хода при питании от батареи составляет около 55 км, а при задействовании педалирования — 80 км. Есть жидкокристаллический экран с хорошей видимостью на солнце, который защищен по стандарту IPX7.
Srnsk вчера в 08:46
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Общество
Тюрьма США отказала Ярошенко в досрочном освобождении
Тюрьма США, в которой содержится Константин Ярошенко, отказала ему в досрочном освобождении. Об этом рассказал адвокат Алексей Тарасов.
Вечерняя Москва 20:20
Космос
В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру
Российская газета 22 апреля в 06:47
Общество
Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве
Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.
Известия 15:36
Гаджеты
Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux
Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости 08:59
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Политика
Инициатора сноса памятника маршалу Коневу в Праге взяли под охрану
Инициатора сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге Ондржея Коларжа теперь охраняют правоохранители.
iReactor 22 апреля в 15:01
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Политика
Reuters: Китай направил медиков для помощи Ким Чен Ыну
Предполагается, что специалисты окажут помощь, консультируя северокорейского лидера Ким Чен Ына.
РЕН ТВ 19:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о долгом восстановлении пациентов, перенесших коронавирус
Ранее руководитель Роспотребнадзора предупреждала о рисках взрывного роста заболеваемости в том случае, если в ближайшее время введенные в стране ограничения будут ослаблены.
Эхо Москвы 20:06
Общество
Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции
Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
Религия
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В Русской православной церкви (РПЦ) осудили пасхальные службы «для избранных», которые прошли в минувшие выходные в некоторых храмах, несмотря на пандемию коронавируса.
Lenta.ru 15:49
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21