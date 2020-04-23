Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВБольше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

У 60% предпринимателей уже образовались просрочки по аренде. Всему причиной ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Такие выводы следуют из опроса Аналитического центра НАФИ.
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с чего всё началось
Более чем у половины предпринимателей уже образовались просрочки по арендным платежам из-за ухудшения экономической ситуации на фоне коронавируса, выяснили
 в ходе опроса в Аналитическом центре НАФИ.
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