Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВБольше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

У 60% предпринимателей уже образовались просрочки по аренде. Всему причиной ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Такие выводы следуют из опроса Аналитического центра НАФИ.
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Более чем у половины предпринимателей уже образовались просрочки по арендным платежам из-за ухудшения экономической ситуации на фоне коронавируса, выяснили
 в ходе опроса в Аналитическом центре НАФИ.
РБК04:25

Подробнее о событии

Опрос показал долю предпринимателей с просрочками по арендным платежам

Rambler News Service07:56

НАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде

РИА Новости05:38

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

Новый День06:57

В России просрочку по аренде имеют 60% предпринимателей — опрос

ИА Красная Весна07:03

Более половины российских предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде

Forbes05:24

Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде

РБК04:25

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам

Ведомости02:14
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Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась на самоизоляции в одиночестве

Дни24 вчера в 23:01
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Экономика

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Газета.Ru 11:38
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Общество

Генерал ФСБ заявил об угрозе роста неприязни к мигрантам

Михайлов отметил, что заявления о необходимости прямых выплат мигрантам по причине угрозу совершения ими преступлений не имеют по себе существенных оснований.
REGNUM 08:06
Общество

В Змеиногорском районе вводится карантин

На территории Змеиногорского района будет введён бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день.
Вести Алтай 05:22
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Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
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Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском 08:58
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Здоровье

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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
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Общество

В Ростовской области от коронавируса умер первый пациент

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Ростовской области. Пациент с COVID-19 умер 17 апреля.
Rostov.ru 08:15
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Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
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Происшествия

Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё

Правительство России подготовило законопроект, расширяющий права полицейских, передаёт Интерфакс со ссылкой на текст документа.
RT на русском 22 апреля в 04:26
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Общество

В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
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Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
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Политика

Путин отменил пошлину при получении паспорта России жителями Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от уплаты госпошлины при получении российского паспорта.
Rambler News Service 05:44
Политика

Салливан заявил, что оставшиеся в США школьники из РФ получают помощь

Посол США в России Джон Салливан заявил, что часть российских школьников, которые застряли в США из-за сворачивания частных учебных программ, вернулись домой.
Газета.Ru 10:44
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Энергетика

Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши

Как пояснили в МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршрутному направлению Адамова Застава — Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод установлены «в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши».
Евразия Daily вчера в 03:36
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Кино

Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино

Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости 09:53
Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
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Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
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