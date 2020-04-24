У 35% есть возможность оплачивать аренду, но есть риск просрочки в ближайшее время. Трудности с оплатной в ближайшем будущем или уже сейчас отметили 95% российских предпринимателей. Также опрошенные рассказали, что обсуждали с арендаторами пересмотр условий найма помещений.

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

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