Общество
Российская газетаБольше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом
59 процентов россиян не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом. Большинство опрошенных считают хорошим качество образования в России, утверждают социологи ВЦИОМ.
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с чего всё началось
Не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за рубежом, 59% респондентов. Чаще этой позиции придерживаются граждане от 45 до 59 лет (63%) и старше 60 лет (70%). Напротив, треть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за границей (30%).ВЦИОМ03:59
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