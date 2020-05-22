Коронавирус
EastRussiaБольше половины россиян отметили снижение зарплаты
С введением ограничительных мер из-за коронавируса зарплата уменьшилась у 58% россиян. Еще 39% отметили, что их заработок остался на прежнем уровне, а 3% заявили об увеличении зарплаты. При этом снижение доходов во время карантина отмечали и в Росстате.
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с чего всё началось
Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне. 3% сообщили об увеличении зарплаты.РБКвчера в 22:00
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