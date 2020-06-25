Введение повышенной ставки НДФЛ для богатых стало предметом обсуждения не впервые. По мнению экспертов, сначала нужно определить, по каким критериям исчислять богатство.

Больше половины россиян поддержали введение «налога на богатство»

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,2K

Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19 Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда". 214

Происшествия Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны. 5K

Политика Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ. 123

Общество Гейтс: вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной Вашингтон, 26 июня 2020, 07:38 — REGNUM Вакцина против коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной для предотвращения распространения SARS-CoV-2, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN. 3

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 275

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Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,7K

Здоровье В Амурской области отметили стабилизацию ситуации по коронавирусу В разрезе населенных пунктов ситуацию по заболеваемости удалось улучшить в Свободном.