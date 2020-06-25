Общество
ТагилСити.руБольше половины россиян поддержали введение «налога на богатство»
Введение повышенной ставки НДФЛ для богатых стало предметом обсуждения не впервые. По мнению экспертов, сначала нужно определить, по каким критериям исчислять богатство.
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Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Общество
ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса
На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Технологии
Горячо любимой в народе Windows 98 сегодня исполнилось 22 года
25 июня 1998 года была представлена операционная система Windows 98.
Ferra вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Общество
Гейтс: вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной
Вашингтон, 26 июня 2020, 07:38 — REGNUM Вакцина против коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной для предотвращения распространения SARS-CoV-2, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN.
REGNUM 00:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия
На Шри-Ланке начался суд над россиянами из-за сбора мёртвых насекомых
25 июня в Шри-Ланке начался суд над тремя россиянами, которых обвиняют в умышленном отлове и умерщвлении местных насекомых.
RT на русском вчера в 12:14
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".
РЕН ТВ вчера в 23:36
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Энергетика
Нефтяные мировые котировки превысили $41 за баррель
Мировые нефтяные цены отметили рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:19
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса
После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM вчера в 02:46
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Здоровье
В Амурской области отметили стабилизацию ситуации по коронавирусу
В разрезе населенных пунктов ситуацию по заболеваемости удалось улучшить в Свободном.
Телепорт 01:40
Общество
На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений
Группа жителей американского города Ситка на Аляске предложили снести памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII- XIX веков.
Известия 00:58
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
На Youtube опубликован новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25