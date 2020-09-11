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Интерфакс
Интерфакс

Больше половины россиян положительно оценили ситуацию в экономике РФ

Половина россиян (49%) считают нормальным положение дел в экономике и еще 12% респондентов оценивают экономическую ситуацию в стране как хорошую. Противоположного мнения придерживается треть (34%) граждан России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившего в пятницу в "Интерфакс".В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений и у нас. Да, мы не хотели бы это ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики.
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РБК

Кремль оценил опасения россиян об ухудшении экономического положения

РБК06:20
Ведомости

ВЦИОМ: четверть россиян негативно оценивают свое материальное положение

Ведомости05:20
Газета.Ru

Экономические ожидания россиян вернулись к докризисному уровню

Газета.Ru05:26
ТАСС

Россияне оценили свое материальное положение

ТАСС06:23
Евразия Daily

Каждый четвертый россиянин считает свое материальное положение плохим

Евразия Daily06:03
РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают экономическое положение страны

РИА Новости06:15
Интерфакс

Больше половины россиян положительно оценили ситуацию в экономике РФ

Интерфакс05:45

Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы
ТАСС07:58
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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В Минобороны предложили снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ, потому что все запасы химоружия в стране уничтожены

Министерство обороны предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня продукции, свободная реализация которой на территории России запрещена.
Версия-Саратов09:21