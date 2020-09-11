Больше половины россиян положительно оценили ситуацию в экономике РФ
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Половина россиян (49%) считают нормальным положение дел в экономике и еще 12% респондентов оценивают экономическую ситуацию в стране как хорошую. Противоположного мнения придерживается треть (34%) граждан России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившего в пятницу в "Интерфакс".В источнике
Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений и у нас. Да, мы не хотели бы это ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики.
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