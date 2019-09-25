Общество

ДиалогДиалогРоссиян стала больше беспокоить коррупция

Половина россиян перепутали цвета российского флага Рост цен остаётся тревожащей проблемой для 59% респондентов, однако ещё год назад эта цифра составляла 72%. Бедность населения беспокоит 42% опрошенных (в 2018 году — 52%). Вырос же показатель «коррупция» — 41% в текущем году против 33% в прошлом.
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