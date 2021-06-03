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Больше половины россиян согласились платить высокие налоги для поддержки бедных

Более половины опрошенных россиян одобрили идею повышения налогов для увеличения мер социальной поддержки нуждающихся граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, данный вариант поддержали 54% опрошенных центром россиян.В источнике

С чего всё началось

Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом. Помимо этого, 45% россиян предпочитают платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг.
РБК20:21

Подробнее о событии

Россияне готовы платить более высокие налоги, если они пойдут в пользу бедных

Комсомольская правда10:22

ВЦИОМ: 54% россиян согласны платить высокие налоги, если малообеспеченные будут получать больше поддержки

Эхо Москвы02:31

ВЦИОМ: россияне готовы платить высокие налоги для помощи бедным

URA.Ru21:56

Только половина россиян готова платить больше налогов для поддержки бедных

Национальная служба новостей00:43

Россияне согласились оплачивать высокими налогами поддержку бедных

Lenta.ru23:49

РБК: россияне готовы оплачивать поддержку бедных более высокими налогами

РИА Новости00:57

Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

РБК20:21
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