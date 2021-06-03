Больше половины россиян согласились платить высокие налоги для поддержки бедных
Более половины опрошенных россиян одобрили идею повышения налогов для увеличения мер социальной поддержки нуждающихся граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, данный вариант поддержали 54% опрошенных центром россиян.В источнике
С чего всё началось
Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных
Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом. Помимо этого, 45% россиян предпочитают платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг.
РБК20:21
Только половина россиян готова платить больше налогов для поддержки бедных
Национальная служба новостей00:43