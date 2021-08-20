Будьте в Плюсе

Больше половины россиян заявили, что подрабатывают из-за нехватки денег

Порядка 53% опрошенных россиян сообщили, что подрабатывают из-за нехватки основного дохода.
ТАСС
Порядка 23% подрабатывают для того, чтобы занять свободное время, а для 10% подработка - единственный источник дохода, следует из результатов совместного исследования Авито.Работа и GigAnt.
ТАСС
Большинство опрошенных (74%) отметили, что подрабатывают в любое время года, 17% - только летом, по 2% - только весной, осенью или зимой, а 3% - круглый год и даже в праздники.
ТАСС
Опрос проводился с 10 по 15 августа, в исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов старше 18 лет.
ТАСС

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Опрос: более половины россиян подрабатывают из-за нехватки денег
Московский Комсомолец20:34
Больше половины россиян заявили, что подрабатывают из-за нехватки денег
ТАСС20:09
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