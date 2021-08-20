Будьте в Плюсе

Больше половины россиян заявили, что подрабатывают из-за нехватки денег

Из-за нехватки денег 53% россиян вынуждены выходить на подработку.
Телеканал 360°
Еще 16% подрабатывают в связи с нехваткой средств на основные потребности и продукты, а 15% — из-за невозможности выплатить кредит.
Телеканал 360°
Порядка 23% опрошенных подрабатывают для того, чтобы занять себя летом в свободное время, 13% - для накоплений, для 10% подработка - единственный источник дохода.
ТАСС
Большинство опрошенных (74%) отметили, что подрабатывают в любое время года, 17% - только летом, по 2% - только весной, осенью или зимой, а 3% - круглый год и даже в праздники.
ТАСС

С чего всё началось

Больше половины россиян заявили, что подрабатывают из-за нехватки денег
Порядка 53% опрошенных россиян сообщили, что подрабатывают из-за нехватки основного дохода. Порядка 23% подрабатывают для того, чтобы занять свободное время, а для 10% подработка - единственный источник дохода, следует из результатов совместного исследования Авито.
ТАСС20:09

Подробнее о событии

Больше половины россиян подрабатывают из-за нехватки денег
Коммерсантъ01:44
Граждане России назвали причины поиска дополнительной работы
ИА Красная Весна21:25
Больше половины россиян пошли подрабатывать из-за нехватки денег — опрос
Телеканал 360°21:37
Больше половины россиян подрабатывает из-за нехватки средств
News.ru21:36
Больше половины жителей России подрабатывают из-за нехватки средств
Профиль01:12
Опрос: более половины россиян подрабатывают из-за нехватки денег
Московский Комсомолец20:34
Больше половины россиян заявили, что подрабатывают из-за нехватки денег
ТАСС20:09

Интересное

РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19

Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, сообщает РБК со ссылкой на полученные изданием данные региональных властей.
РИА Новости20:49

Газзаев рассказал, как ЦСКА нужно вести себя с Влашичем

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил свое мнение о ситуации вокруг возможного ухода хавбека Николы Влашича из ЦСКА.
Спорт-Экспресс01:55
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Путин в Москве проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера Германии

Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг в сентябре.
РИА Новости18:43

Парламент Китая одобрил поправку, разрешающую семьям заводить до трех детей

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) в пятницу принял поправки в Закон о населении и планировании рождаемости и законодательно разрешил китайским семьям заводить до троих детей.
ТАСС01:51

«Россия остается показушной страной»: интервью агента Денниса Лахтера — о реформе РПЛ, Зареме, распродаже «Локо» и Миранчуке

Один из самых известных футбольных агентов Деннис Лахтер, человек, который организовал трансфер Аршавина в «Арсенал», дал большое интервью «КП Спорт».
Комсомольская правда18 августа в 06:09