Порядка 53% опрошенных россиян сообщили, что подрабатывают из-за нехватки основного дохода. Порядка 23% подрабатывают для того, чтобы занять свободное время, а для 10% подработка - единственный источник дохода, следует из результатов совместного исследования Авито.
Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил свое мнение о ситуации вокруг возможного ухода хавбека Николы Влашича из ЦСКА.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) в пятницу принял поправки в Закон о населении и планировании рождаемости и законодательно разрешил китайским семьям заводить до троих детей.