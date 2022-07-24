ВедомостиБольше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 летВласти к 1 июня приняли 4,7 млн запросов на получение введенных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.Накануне.RuВторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок.ВедомостиГибкие критерии Основная причина отказа – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), следует из материалов Минфина.ВедомостиОстальные отказы связаны с имущественным цензом: 12% случаев приходится на семьи, у которых в собственности два и более автомобиля, 4% – имеют два и более объекта жилой недвижимости, 2% – есть вклады определенного размера.ВедомостиЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаAmur.lifeПодробнее о событииБольше половины россиян, подавших заявки на получение пособия на ребенка, получили отказDilato.ru04:45Половине россиян, подавших на выплату «детских» от 8 до 17 лет, отказалиAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и Консалтинга04:21Свыше 50% семей отказали в выплатах на детей от 8 до 17 летInfinica03:38Больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 летВ Татарстане18:32Больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 летВедомостивчера в 16:53Показать ещёОценить57Поделиться