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Больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 лет

Власти к 1 июня приняли 4,7 млн запросов на получение введенных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.
Накануне.Ru
Вторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок.
Ведомости
Гибкие критерии Основная причина отказа – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), следует из материалов Минфина.
Ведомости
Остальные отказы связаны с имущественным цензом: 12% случаев приходится на семьи, у которых в собственности два и более автомобиля, 4% – имеют два и более объекта жилой недвижимости, 2% – есть вклады определенного размера.
Ведомости

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Больше половины россиян, подавших заявки на получение пособия на ребенка, получили отказ
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