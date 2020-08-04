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Вести.Ru
Вести.Ru

Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Вести.Ru

Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Вести.Ru05:01
Росбалт

Более половины мигрантов хотят остаться в РФ навсегда

Росбалт04:36
Lenta.ru

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Lenta.ru02:32
Piter.tv

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Piter.tv03:43
ИА Красная Весна

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

ИА Красная Весна03:07
Интерфакс

Больше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

Интерфакс03:54
Ведомости

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Ведомости17:35

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси

Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета03:00

Ирину Горбачеву засняли с экс-солистом Quest Pistols

Актриса подтвердила догадки поклонников Звезда российского театра, кино и сериалов Ирина Горбачева выложила на личной странице "Инстаграма" серию снимков, сделанных во время недавней поездки в столицу Украины.
WomanHit.ru03:38
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета03:45
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Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме

Как считает врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова, контроль за питанием и замена одних продуктов на другие, могут положительно сказаться на уровне холестерина в организме.
Невские Новости04:21
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Женщину облили кислотой в подмосковном Пушкино

Полиция разыскивает злоумышленника, который напал на прохожую на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, плеснув ей в лицо кислотой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Газета.Ruвчера в 16:40
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Mediaвчера в 15:00
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАССвчера в 06:23
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