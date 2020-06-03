Общество
Актуальные НовостиБольше трети компаний в России планируют сократить штат
Больше трети компаний на территории России планируют в обозримом будущем провести оптимизацию штата. Это подразумевает, что около 16% сотрудников таких фирм могут лишиться рабочего места.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15
На 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 68,62 рубля (минус 11 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 76,91 рубля (плюс 21 копейка).Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 68,21—68,72 рубля за доллар и 76,49—77,02 рубля за евро.
Банки.ру 07:00
Армия и оружие
Пентагон перебросил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Отмечается, что в связи с волной протестов, прокатившейся по стране в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, военнослужащие находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но пока не учавствуют в "оборонной поддержке операций гражданских властей".
KM.ru 01:20
Здоровье
Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
Технологии
Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы
Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
РИА Новости 04:37
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Наука
Ученые узнали, чем обедал динозавр сотню миллионов лет назад
Содержимое желудка динозавра, жившего 110 миллионов лет назад, удалось исследовать ученым из университета Саскачевана (Канада), сообщает 3 июня CNN.
ИА Красная Весна 03:02
Экономика
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Политика
Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Общество
8536 новых случаев коронавируса выявили в России
За время эпидемии в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85-ти регионах, зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.
IrkutskMedia 04:00
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Футбол
Херман Бургос покинет тренерский штаб «Атлетико»
Херман Бургос покинет тренерский штаб Диего Симеоне в мадридском футбольном клубе "Атлетико".
РИА Новости 07:25
Игры
В России началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним
3 июня в России началась официальная акция PlayStation под названием «Время играть».
CyberSport.ru 06:56
Общество
Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России
Вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 успешно испытали на обезьянах и хомяках.
Российская газета вчера в 18:51
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Экономика
Реальные доходы россиян во II квартале могут упасть на 18%
Сегодня, 3 июня 2020 года, стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян во II квартале текущего года могут упасть на 18%.
Саминвестор 02:51
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15