В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.

с чего всё началось

Больше трети компаний на территории России планируют в обозримом будущем провести оптимизацию штата. Это подразумевает, что около 16% сотрудников таких фирм могут лишиться рабочего места.

Больше трети компаний в России планируют сократить штат

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