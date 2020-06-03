Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиБольше трети компаний в России планируют сократить штат

Больше трети компаний на территории России планируют в обозримом будущем провести оптимизацию штата. Это подразумевает, что около 16% сотрудников таких фирм могут лишиться рабочего места.
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с чего всё началось

Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.
Известиявчера в 17:01

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Российские компании приготовились оптимизировать штат

Lenta.ru01:42

Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат

Комсомольская правда00:28

В России больше трети компаний планируют сократить персонал

РЕН ТВвчера в 18:35

«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

News.ruвчера в 21:43

Россиянам грозят массовые сокращения. Без работы останутся до 6 млн человек

URA.Ruвчера в 19:39

Российские компании массового сокращают штат и зарплаты

Московский Комсомолец00:20

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

Известиявчера в 17:30
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Транспорт

В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска

Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
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Общество

Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива

Президент России Владимир Путин в ходе совещания потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив топлива.
RT на русском 09:12
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Происшествия

Экспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда

В Миннеаполисе завершилась судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели Джорджа Флойда в результате инцидента с участием офицера полиции.
Вечерняя Москва 01 июня в 18:23
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Армия и оружие

США выводят бронетехнику из Литвы

Известно, что батальон будет выведен из Литвы в Германию, а оттуда авиацией будет переброшен в Техас.
Хакасия-Информ 01:04
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
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Общество

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1,8K
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Политика

Путин одобрительно постучал по столу во время совещания с Мишустиным

Журналисты кремлевского пула РИА Новости заметили одобрительный стук президента России Владимира Путина кулаком по столу .
Lenta.ru вчера в 10:00
89
Общество

Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ

Гагаринский суд Москвы отказался принять три иска сенатора Сулеймана Керимова к СМИ в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Интерфакс 08:32
12
Общество

Маски в московском метро резко подешевели

Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей.
Мослента 06:49
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
13
Общество

Сирены и громкоговорители впервые включат по всей России

Комплексные проверки запланированы во всех субъектах страны на октябрь 2020 года.
АБН 03:23
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
17
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
1,9K
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
1,5K
Политика

Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил украинскую компьютерную игру, в которой есть сюжет с победой Гитлера и парадом фашистов на Красной площади.
Российская газета 08:07
19
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Политика

Путин не принял приглашение Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин не примет участия в назначенном на 4 июня виртуальном саммите Global Vaccine Summit 2020, на который его пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
РБК 07:01
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
529
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук

Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Политика

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 1 июля.
Астрахань.Ру вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Михаил Боярский напугал фанатов своим внешним видом

Bimru.ru 02:44
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