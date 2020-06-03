Общество
REGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
Рекомендации для фитнес-центров Роспотребнадзор подготовил в конце мая.
РБК 05:09
Политика
Иначе заблокируем: Киев выдвинул Москве условие для обмена пленными
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об очередном требовании украинской стороны стало известно из опубликованного сообщения пресс-службы офиса президента Украины по итогам встречи главы офиса Андрея Ермака и помощника канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Яна Геккера.
Новый День вчера в 19:01
Наука
Коронавирус может успешно размножаться в клетках сердца
Evo-rus.com 03:17
Общество
Пляжи Юга России заработают в течение двух недель
Если говорить про Краснодарский край, где анонсировано открытие санаторно-курортного комплекса и уже поехали туристы, то сейчас там работают лечебные пляжи, которые находятся на территории санаториев.
Интерфакс 04:30
Общество
Роскосмос начнет производить лифты
Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество
В РЖД рассказали, когда восстановят движение до Мурманска
Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что компания планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста.
RT на русском 06:38
Общество
Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома
11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19
Коронавирусная инфекция подтверждена у пяти сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель правительства.
РИА Новости 06:50
Политика
Климкин констатировал конец национальной идеи «освобождения» Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса о поставках воды в Крым является концом национальной идеи «освобождения» полуострова.
Lenta.ru 02:35
Транспорт
Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли на 14 июня
Ночная репетиция парада Победы в Москве перенесена с 4-го на 14 июня, сообщает Центр организации дорожного движения.
RT на русском 06:11
Кино
Умерла актриса из «Санта-Барбары» Пегги Поуп
Российская газета 04:27
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Политика
Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Политика
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того.
РИА Новости 01:00
Происшествия
СМИ узнали об обысках ФСБ в доме у главы Российской венчурной компании
Правоохранительные органы проводят обыски в офисах Российской венчурной компании и дома у ее руководителя Александра Повалко.
РБК 06:36
Политика
Песков заявил о второй волне коронавируса в России
Если в России наступит вторая волна пандемии коронавируса, то российская система здравоохранения должна справиться с данной угрозой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:42
Общество
Почти 65 тысяч саратовцев работают вахтой за пределами области
"Трудовую миграцию в 2019 году осуществляли ежемесячно в среднем 127,0 тыс. человек или 9,5 процента от численности населения области в трудоспособном возрасте (49% – внутри области, 51% – в другие регионы)", - отмечается в докладе.
Взгляд-инфо 06:32
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
В Петербурге приняли губернаторскую поправку в бюджет, увеличившую дефицит
Санкт-Петербург Дарья Драи © ИА REGNUM Губернатор Беглов предложил увеличить дефицит городского бюджета, который и так удвоили до 104 млрд рублей, еще на 7 млрд — до 111 млрд рублей.
REGNUM 04:52
Здоровье
Глава Фатежского района ушел в отпуск во время вспышки коронавируса
Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса в Молотычевском сельсовете Что касается главы сельсовета Ирины Ворониной, устороившей массовое мероприятие во время действия режима повышенной готовности, Роспотребнадзор передал материалы в правоохранительные органы, соответствующее решение будет вынесено после всех проверок.
Секунда 04:39