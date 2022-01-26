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Больше трети опрошенных россиян передумали брать ипотеку в 2022 году

Больше трети россиян передумали оформлять ипотеку в 2022 году из-за высоких ставок и цен на жилье.
Lenta.ru
29% участников опроса из данной группы не устраивают цены на недвижимость.
ТАСС
Почти половину (47%) респондентов, которые отложили ипотечные планы, смущает повышение процентных ставок по кредитам на покупку жилья.
ТАСС
Порядка 15% не смогли подобрать подходящее жилье, 9% опрошенных отложили решение из-за пандемии COVID-19.
ТАСС

Подробнее о событии

Более трети опрошенных россиян отказались от идеи оформлять ипотеку в 2022 году
Национальная служба новостей01:37
Больше трети опрошенных россиян передумали брать ипотеку в 2022 году
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