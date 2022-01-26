ТАССБольше трети опрошенных россиян передумали брать ипотеку в 2022 годуБольше трети россиян передумали оформлять ипотеку в 2022 году из-за высоких ставок и цен на жилье.Lenta.ru29% участников опроса из данной группы не устраивают цены на недвижимость.ТАССПочти половину (47%) респондентов, которые отложили ипотечные планы, смущает повышение процентных ставок по кредитам на покупку жилья.ТАССПорядка 15% не смогли подобрать подходящее жилье, 9% опрошенных отложили решение из-за пандемии COVID-19.ТАССЧитать далееСвернутьАБНАБНSIA.ruVSE42.RUПодробнее о событииБолее трети опрошенных россиян отказались от идеи оформлять ипотеку в 2022 годуНациональная служба новостей01:37Больше трети опрошенных россиян передумали брать ипотеку в 2022 годуТАСС19:14Самое цитируемоеСвыше трети россиян, рассчитывавших взять ипотеку, передумали из-за повысившихся ставок и цен на недвижимостьЭхо Москвы19:21Почти 35% опрошенных россиян передумали покупать жилье в кредит в 2022 годуVSE42.RU23:01Больше трети россиян отложили оформление ипотеки в этом годуМойка7821:29Больше трети россиян передумали оформлять ипотеку в 2022 году из-за высоких ставок и ценLenta.ru20:24Россияне назвали причины отказа от ипотеки в 2022 годуАБН23:05Показать ещёОценить17Поделиться