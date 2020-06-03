Общество

REGNUMREGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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с чего всё началось

Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.
Известиявчера в 17:01

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Российские компании приготовились оптимизировать штат

Lenta.ru01:42

Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат

Комсомольская правда00:28

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

Известиявчера в 17:30

«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

News.ruвчера в 21:43

Россиянам грозят массовые сокращения. Без работы останутся до 6 млн человек

URA.Ruвчера в 19:39

В России больше трети компаний планируют сократить персонал

РЕН ТВвчера в 18:35

Российские компании массового сокращают штат и зарплаты

Московский Комсомолец00:20
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук

Discover24 03:43
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Политика

В ЛНР русский язык получил статус единственного государственного

Народный Совет Луганской Народной Республики установил статус русского языка в качестве единственного государственного в Республике, сообщает ЛИЦ.
ИА Новороссия 07:18
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Финансы

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

Как предупреждает Энгландер, в таком случае США столкнутся с резким падением курса доллара, а когда именно это произойдет — зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.
РИА Новости вчера в 01:00
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Здоровье

ВОЗ возобновила клинические испытания гидроксихлорохина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о возобновлении клинических испытаний препарата гидроксихлорохин как лекарства против COVID-19.
Национальная служба новостей 15:44
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Происшествия

В Чечне одиннадцать человек пострадали из-за сильного ветра и дождя

Ураганный ветер и дожди обрушились в среду вечером на Чеченскую республику.
Российская газета 19:02
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Экономика

Путин дал поручения по поддержке легкой промышленности

Президент России Владимир Путин поручил включить в общенациональный план восстановления экономики России решения, принятые на совещании по ситуации в легкой промышленности.
Коммерсантъ 08:34
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Армия и оружие

Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
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Культура

На телевидении запускают шоу «Детский КВН»

На телеканале СТС с 15 июня стартует шоу талантов «Детский КВН».
Городовой вчера в 09:40
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
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Происшествия

В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки

Двое фигурантов дела были освобождены, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Экс-полицейским вменялось два эпизода.
Российская газета 13:11
Футбол

Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Piter.tv вчера в 08:10
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
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Политика

Пентагон выступил против подавления беспорядков военными

Глава Пентагона Марк Эспер выступил против подавления беспорядков в американских городах при помощи военных.
Комсомольская правда 13:22
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Единоборства

Дастин Порье: «В центре октагона Гэтжи создаст проблемы Хабибу»

Sports.ru 02:15
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Спорт

Русской жене Луиса Адриано угрожают смертью на почве расизма

Metaratings 17:39
Авто

Объявлены цены и комплектации обновленного Renault Kaptur

Компания Renault объявила все версии обновлённого кроссовера Kaptur.
За рулем Кубань вчера в 02:40
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
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Экономика

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Кино

Актер Алексей Воробьев снялся в комедийном сериале от Netflix

Москва, 1 июня 2020, 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев.
REGNUM 01 июня в 06:02
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Общество

Сахалинская домохозяйка выиграла в лотерею 3,2 млн рублей

Жительница Сахалинской области выиграла в лотерею 3 261 232 рублей. Диана стала обладательницей суперприза.
АСТВ 18:12
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
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Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
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Общество

Экс-президент США оценил способы борьбы с расизмом

Насилие не поможет участникам протестов решить проблему расовой дискриминации в Соединенных Штатах, заявил бывший президент США Джимми Картер 3 июня в эфире телекомпании CNN.
ИА Красная Весна 19:13
Культура

Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»

Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 04:05
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