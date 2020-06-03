Общество
REGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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Политика
В ЛНР русский язык получил статус единственного государственного
Народный Совет Луганской Народной Республики установил статус русского языка в качестве единственного государственного в Республике, сообщает ЛИЦ.
ИА Новороссия 07:18
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Финансы
Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара
Как предупреждает Энгландер, в таком случае США столкнутся с резким падением курса доллара, а когда именно это произойдет — зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
ВОЗ возобновила клинические испытания гидроксихлорохина
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о возобновлении клинических испытаний препарата гидроксихлорохин как лекарства против COVID-19.
Национальная служба новостей 15:44
Происшествия
В Чечне одиннадцать человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
Ураганный ветер и дожди обрушились в среду вечером на Чеченскую республику.
Российская газета 19:02
Экономика
Путин дал поручения по поддержке легкой промышленности
Президент России Владимир Путин поручил включить в общенациональный план восстановления экономики России решения, принятые на совещании по ситуации в легкой промышленности.
Коммерсантъ 08:34
Армия и оружие
Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
Культура
На телевидении запускают шоу «Детский КВН»
На телеканале СТС с 15 июня стартует шоу талантов «Детский КВН».
Городовой вчера в 09:40
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Происшествия
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки
Двое фигурантов дела были освобождены, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Экс-полицейским вменялось два эпизода.
Российская газета 13:11
Футбол
Семин может возглавить тульский «Арсенал»
Piter.tv вчера в 08:10
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Политика
Пентагон выступил против подавления беспорядков военными
Глава Пентагона Марк Эспер выступил против подавления беспорядков в американских городах при помощи военных.
Комсомольская правда 13:22
Спорт
Русской жене Луиса Адриано угрожают смертью на почве расизма
Metaratings 17:39
Авто
Объявлены цены и комплектации обновленного Renault Kaptur
Компания Renault объявила все версии обновлённого кроссовера Kaptur.
За рулем Кубань вчера в 02:40
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Кино
Актер Алексей Воробьев снялся в комедийном сериале от Netflix
Москва, 1 июня 2020, 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев.
REGNUM 01 июня в 06:02
Общество
Сахалинская домохозяйка выиграла в лотерею 3,2 млн рублей
Жительница Сахалинской области выиграла в лотерею 3 261 232 рублей. Диана стала обладательницей суперприза.
АСТВ 18:12
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
РИА Новости 13:59
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
Экс-президент США оценил способы борьбы с расизмом
Насилие не поможет участникам протестов решить проблему расовой дискриминации в Соединенных Штатах, заявил бывший президент США Джимми Картер 3 июня в эфире телекомпании CNN.
ИА Красная Весна 19:13
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 04:05