Общество
REGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Переговоров в Ливии не будет, пока Турция не прекратит интервенцию
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
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Известия 09:16
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $40
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $40,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:56 мск.
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В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
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В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно
Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
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Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29
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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний
Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:32
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Экономика
МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине
Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.
Новый День 07:21
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Экономика
Зарегистрирован первый оператор краудфандинга
Зарегистрирован первый оператор краудфандинга В реестре операторов инвестиционных платформ, который ведет Банк России, появилась первая компания.
Коммерсантъ 18:20
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История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Армия и оружие
СМИ выяснили причину крушения Су-57
По мнению журналистов, самолет мог управляться в беспилотном режиме, после чего произошел отказ системы управления.
Утро.ru вчера в 04:40
Армия и оружие
Военные помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области
Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты".
Piter.tv 03:20
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В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки
Двое фигурантов дела были освобождены, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Экс-полицейским вменялось два эпизода.
Российская газета 13:11
Происшествия
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
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РИА Новости 16:43
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
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«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
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Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе
Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
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Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Экономика
Отрасль не оценила определения алкогольной продукции из техрегламента ЕАЭС
Отрасль не оценила определения алкогольной продукции из техрегламента ЕАЭС Российские пивовары просят правительство перенести срок вступления в силу техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» из-за необходимости доработки ряда определений.
Коммерсантъ 18:20
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
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Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
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