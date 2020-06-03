В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.

с чего всё началось

Общество Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса Для проведения исследований вакцины от коронавирусной инфекции отобрали 50 добровольцев военнослужащих со всей страны, 5 из них — женщины. 1,6K

Интернет В Facebook появилась возможность скрывать старые публикации В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании.

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Здоровье Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях. 94

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Наука Внутри раковых клеток обнаружили бактерии Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты определили особенные популяции бактерий, которые расположены в раковых клетках. 13

Космос Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской. 1

Общество Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале. 14

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 85

Общество Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации Бывший глава Роспотребнадзора, ученый Геннадий Онищенко заявил на телеканале «Звезда», что не видит надобности в обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан. 89

Общество Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм. Об итогах проверки сообщил ТАСС. 71

Шоу-бизнес Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего. 15

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 714

Музыка Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»). 192

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 191

Здоровье Российское лекарство от коронавируса поступит в клиники 11 июня Первая партия российского противовирусного препарата «Авифавир», показавшего эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, как предполагается, 11 июня поступит в российские клиники, сообщили вчера Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар».

Здоровье Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защитных костюмов Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. 2

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 1,1K

Общество Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. 246

Экономика Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.