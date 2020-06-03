Общество
REGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Наука
Раскрыта тайна происхождения свитков Мертвого моря
RuNews24.ru 05:34
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» второй волны коронавируса
Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемироной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
РИА Новости 03:45
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Политика
Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму
Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн
Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия вчера в 18:54
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
Немецкий фотограф Франк Херфорт в интервью телеканалу ZDF заявил, что в России и россиянах есть какая-то магия.
Piter.tv 00:21
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия.
NewInform 04:14
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru 06:03
Кино
Режиссёр «Чудо-женщины» могла снять «Лигу справедливости»
REGNUM вчера в 07:52
Происшествия
Слышали все, но никто не помог. Изнасилованная полицейскими украинка рассказала шокирующие детали пыток в участке
Женщина рассказала, что полицейские надевали ей на голову противогаз и зажимали его снизу.
Украина.ру 05:14
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Биатлон
В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru вчера в 09:51
Происшествия
В Париже полиция газом разгоняет акции протеста против расизма
Как уточняется, протестующие обвиняли полицию Франции в произволе и расизме. Всего в акции приняли участие порядка пятнадцати тысяч человек.
Хакасия-Информ 03:43
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Политика
Замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин освобожден от должности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Вадима Живулина от должности заместителя министра экономического развития.
Интерфакс 05:46
Футбол
Игроки «Барселоны» отказались от повторного сокращения зарплат
Игроки каталонской "Барселоны" отказались от повторного сокращения зарплат из-за пандемии коронавируса, передает RAC1.
Газета.Ru 05:54
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08