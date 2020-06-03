Общество

REGNUMREGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось

Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские компании приготовились оптимизировать штат

Lenta.ru01:42

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

Известиявчера в 17:30

Российские компании массового сокращают штат и зарплаты

Московский Комсомолец00:20

«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

News.ruвчера в 21:43

Россиянам грозят массовые сокращения. Без работы останутся до 6 млн человек

URA.Ruвчера в 19:39

В России больше трети компаний планируют сократить персонал

РЕН ТВвчера в 18:35

Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат

Комсомольская правда00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Здоровье

Сразу 357 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

Уральский меридиан 03:38
778
Общество

Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Интерфакс 03:38
1
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
15
Общество

В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса

В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Business Class (Пермь) 03:54
31
Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных

Необходимости в массовом тестировании домашних животных на COVID-19 в Россельхознадзоре не видят, однако рекомендуют проверять кошек и собак, тесно контактировавших с больным либо проявляющих клинические признаки респираторного заболевания.
РБК 05:00
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» волны коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
351
Происшествия

В Югре учитель школы подозревается в педофилии

Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
27
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
399
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 01 июня в 13:03
741
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику

StarHit.ru вчера в 13:10
6
Авто

Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию

Минпромторг РФ перезапустил программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также добавил две новых.
Автоновости дня 01 июня в 04:48
63
Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
101
Здоровье

На Ямале выявлено 13 новых случаев коронавируса

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в информационном центре по мониторингу коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:35
14
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
1,9K
Общество

Рекордные 127 заражений коронавирусом выявили в Воронежской области

В Воронежской области вновь побит рекорд максимального прироста инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
Kursk.com 02:18
27
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,2K
Путешествия

Туроператоры запустят более 20 новых направлений для отдыха в России

Туроператоры совместно с Ростуризмом планируют запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, чтобы сделать поездки россиян безопасными и равномерно распределить спрос, сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.
Интерфакс 04:10
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
722
Происшествия

Полицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

РЕН ТВ вчера в 09:17
145
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
10K
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
200
Интернет

Instagram запустил в России функцию для заказа еды

Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего в условиях коронавируса, говорится в сообщении соцсети.
ПРАЙМ 05:23
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
300
Общество

Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы

Пенсионный фонд России (ПФР) в Амурской области потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы.
URA.Ru 03:03
40
Наука

Внутри раковых клеток были обнаружены бактерии

Rusargument 01 июня в 17:29
18
Культура

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС вчера в 04:00
1
Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
195
Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить

Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве.
Парламентская газета вчера в 08:09
311
Общество

В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса

Москва, 3 июня 2020, 00:40 — REGNUM Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ успешно завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках, сообщил 2 июня начальник института Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM вчера в 17:40
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное