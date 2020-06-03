Общество

REGNUMREGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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с чего всё началось

Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.
Известиявчера в 17:01

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Российские компании приготовились оптимизировать штат

Lenta.ru01:42

Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат

Комсомольская правда00:28

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

Известиявчера в 17:30

«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

News.ruвчера в 21:43

Россиянам грозят массовые сокращения. Без работы останутся до 6 млн человек

URA.Ruвчера в 19:39

В России больше трети компаний планируют сократить персонал

РЕН ТВвчера в 18:35

Российские компании массового сокращают штат и зарплаты

Московский Комсомолец00:20
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Спорт

CAS рассмотрит спор по делу ВАДА и РУСАДА со 2 по 5 ноября

Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.
Матч ТВ вчера в 11:51
Общество

Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области

На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:30
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Политика

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Ранее представитель ВОЗ заявляла, что применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом - замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью.
РИА Новости 04:05
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

Kursk.com вчера в 06:22
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Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения на сайте "МОЭК Онлайн" и на сайте mos.ru.
Интерфакс вчера в 11:08
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
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Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
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Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Общество

Юрий Башмет высказался против шахматной рассадки зрителей на концертах

Народный артист СССР Юрий Башмет высказался против шахматной рассадки зрителей на концертах после снятия ограничений.
Радио Культура вчера в 07:22
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Общество

В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 04:19
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

Газета.Ru 01:44
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Армия и оружие

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 01 июня в 18:52
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Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
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Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
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Политика

МИД КНР прокомментировал новую стратегию ядерного сдерживания России

«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности», — сказал официальный представитель, отметив, что власти Китая обратили внимание на данное событие.
REGNUM 04:38
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
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Футбол

Игрока «Урала» Погребняка выписали из больницы

Игрока "Урала" из Екатеринбурга Павла Погребняка выписали из больницы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:48
Общество

Минобороны отобрало желающих для испытаний вакцины от COVID-19

Министерство обороны России отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса среди военнослужащих.
12 Канал Омск вчера в 03:43
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Политика

Лебедев снялся в ролике RT в поддержку изменения Конституции

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике телеканала RT, посвященном внесению поправок в Конституцию РФ.
Компания вчера в 11:25
Общество

В Калужской области смягчают режим ограничений

В Калужской области смягчают режим ограничений Скрин фото страницы Владислава Шапши в "ВКонтакте" Между тем на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" врио губернатора Владислав Шапша предупредил, что по-прежнему рекомендуется избегать мест массового скопления людей и сохраняется масочный режим.
REGNUM 02:27
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк

Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
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Происшествия

В Ярославле трагически погиб священник

Российская газета 04:40
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Наука

Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 01 июня в 10:46
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Гаджеты

Хитом стало приложение для удаления китайских программ со смартфона

Недавно разработчики из Индии выпустили приложение по удалению китайских программ, которое сразу стало лидером по скачиванию в магазине приложений для Android-смартфонов.
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Как работают Яндекс.Новости?
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