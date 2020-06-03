Общество
REGNUMБольше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 31 мая в 01:32
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Гаджеты
Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов
Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 02:55
Здоровье
Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защитных костюмов
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.
Коммерсантъ 01:38
Гаджеты
Очень дешевый 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV подтвержден
iXBT.com вчера в 22:04
Общество
Во Владимирской области выявлено 56 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 3 июня лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:31
Здоровье
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Жена пациента сообщила, что они на тот момент, конечно, слышали о коронавирусе, но он еще не так распространился в России.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Пушков оценил предложение Киева пересмотреть Будапештский меморандум
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу украинского вице-премьера Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия РФ.
Аргументы и Факты вчера в 23:54
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 01 июня в 13:03
Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Общество
Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главнй санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что не видит необходимости в проведении поголовной вакцинации от коронавируса.
Невские Новости 01:00
Игры
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру вчера в 14:34
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Минобороны США перебросило около 1,6 тыс. солдат в окрестности Вашингтона на фоне массовых протестов и погромов.
Газета.Ru 02:49
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Происшествия
В Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
В Санкт-Петербурге во время пожара в квартире погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего
Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM вчера в 05:45
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте турнира календарь оставшихся матчей сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати
Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы.
Wday.ru 00:50
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия вчера в 15:21
Игры
Resident Evil 4 Remake: дата релиза на ПК и PS4, новости, системные требования
По сведениям издания Video Games Chronicle, творец франшизы Синдзи Миками хоть и не принимает участия в разработке, но одобряет перевыпуск Resident Evil 4. Будет ли Resident Evil 4 Remake в этом году или нет – узнавали специалисты Login Casino.
LoginCasino.com 01 июня в 09:38
Армия и оружие
В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49