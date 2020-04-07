Коронавирус
Петрозаводск говоритБольше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки
Впервые заболевание выявлено в Карачаево-Черкесии, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Больше всего новых заболевших в Москве - 697 и Санкт-Петербурге - 69. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 апреля 2020: 1154 человек заболели за сутки
Комсомольская правда03:53
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