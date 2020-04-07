Коронавирус

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритБольше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки

Впервые заболевание выявлено в Карачаево-Черкесии, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Больше всего новых заболевших в Москве - 697 и Санкт-Петербурге - 69. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе.
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Оперштаб за сутки: заболели 1154, вылечились 88, умерли 11

Вести.Ru03:52

Названые регионы с новыми случаями коронавируса

РИА Новости03:55

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 апреля 2020: 1154 человек заболели за сутки

Комсомольская правда03:53

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 43 регионах РФ

REGNUM04:02

За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

Российская газета03:39

В России за сутки выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:30

В России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса, 11 человек умерли

Весьма03:30
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Религия

Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Астрахань FM 03:20
Экономика

Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей

Консультант Альфа-банка в личном кабинете сообщил корреспонденту «Ведомостей», что к пострадавшим отраслям относятся туризм, транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, образование, ресторанный и гостиничный бизнес.
Ведомости вчера в 15:58
Финансы

Минфин поддержал увеличение страхового возмещения по вкладам до 10 млн руб. в ряде случаев

Минфин РФ поддержал законопроект об увеличении суммы страхового покрытия по вкладам населения до 10 млн рублей (с 1,4 млн рублей) в сложных жизненных ситуациях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании кабмина с фракцией партии "Справедливая Россия" в Госдуме.
ТАСС 08:19
Общество

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Коммерсантъ 03:45
Экономика

Правительство Коми в срочном порядке закупает 70 аппаратов ИВЛ

В Коми до конца текущей недели должны поступить 70 аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ), которые оплачены из республиканского бюджета.
FlashNord 08:02
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 года упали на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года.
РБК вчера в 08:32
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Политика

В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии

Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией.
7 новостей 07:44
Общество

В Минпромторге заявили, что Россия обеспечена продуктами на два месяца

Московский Комсомолец 06:58
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Происшествия

В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус

В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.
РИА Новости 01:23
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Здоровье

В Покровской больнице выявили шесть случаев коронавируса

В Покровской больнице коронавирусной инфекцией заболели шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
78.ru 08:04
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Экономика

Декларационная кампания-2020 продлена на три месяца

Постановлением Правительства Российской Федерации декларационная кампания 2020 года продлена на три месяца, сообщает Управление ФНС по Орловской области.
Вечерний Орел 05:44
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv вчера в 09:56
Общество

РЖД увеличивает в поездах расстояние между пассажирами

Новый Калининград Российские железные дороги (РЖД) вводят особый режим продажи билетов, который позволит пассажирам поездов держать дистанцию друг от друга не менее 1 метра.
Новый Калининград.Ru 02:39
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Друг Ротару сообщил о горе в семье певицы

В семье певицы Софии Ротару случилось горе - у ее сестры, певицы Лидии Ротару умер муж, бизнесмен Сергей Хлябич.
Московский Комсомолец 02:33
Наука

Создан полимерный гель, который увеличит добычу нефти

Полимер в сухом состоянии и после контакта с соленой водой / ©pmi.spmi.ru В последние два десятилетия в мире для увеличения добычи нефти используют технологию PPG — preformed particle gel.
Naked Science 07:44
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей

Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.
Правительство Ростовской области 03:38
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Peterburg2.ru 05 апреля в 07:26
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили вчера в 22:39
Общество

Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду

В ночь на среду, 8 апреля, в столичном регионе ожидается ясная погода, благодаря чему москвичи смогут наблюдать суперлуние.
Московский Комсомолец 06:21
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
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