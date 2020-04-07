Впервые заболевание выявлено в Карачаево-Черкесии, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Больше всего новых заболевших в Москве - 697 и Санкт-Петербурге - 69. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе.

Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки

Экономика Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей Консультант Альфа-банка в личном кабинете сообщил корреспонденту «Ведомостей», что к пострадавшим отраслям относятся туризм, транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, образование, ресторанный и гостиничный бизнес.

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Общество МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук «Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Происшествия В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.

Политика В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

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Происшествия В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.

Общество Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду В ночь на среду, 8 апреля, в столичном регионе ожидается ясная погода, благодаря чему москвичи смогут наблюдать суперлуние.