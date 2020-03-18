Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБольше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
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