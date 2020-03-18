Коронавирус
ИнтерфаксБольше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории
Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
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Авто
Начались первые поставки Tesla Model Y
Политика
Крым закрыл границу с Украиной до 1 мая
Въезд на территорию Крыма через государственную границу Российской Федерации ограничен из-за коронавируса.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью
Гаджеты
Началось производство памяти Samsung eUFS 3.1
В Samsung объявили о начале массового производства новой твердотельной флэш-памяти eUFS 3.1.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Общество
Вьетнам ограничивает въезд для россиян
Вьетнам решил ограничить въезд в страну иностранцев.
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Спорт
Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА
Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
Ил Тумэн рассмотрел экологическую ситуацию в бассейне реки Вилюй
Проект программы 5 марта был рассмотрен на заседании Экологического совета при Главе Республики Саха (Якутия).
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой
Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф признался, что стал алкоголиком из-за Гарри Поттера
30-летний актер Дэниел Рэдклифф признался, что роль Гарри Поттера, и, в частности, внезапно нагрянувшая на него известность, привела его к алкоголизму, сообщает Independent.
Общество
В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Съемки продолжения знаменитого фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться на территории Новой Зеландии, вынуждены были перенести на неопределенный срок из-за распространения по всему миру коронавируса.
Происшествия
Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца
"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Здоровье
ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.