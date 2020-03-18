Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБольше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
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«Аэрофлот» обратился в МИД для эвакуации россиян из Черногории

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Источник рассказал об условии Черногории для вывоза россиян из страны

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РБК17:21

Более тысячи российских туристов застряли в Черногории

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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

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Российская газета 11:47
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
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Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса

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В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости 18:20
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ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Пятый канал 15 марта в 10:55
Общество

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Газета.Ru 15:25
Хоккей

КХЛ остановила чемпионат до 10 апреля

Вместе с баскетбольными и футбольными соревнованиями свой турнир приостанавливает в России и Континентальная хоккейная лига (КХЛ).
Московский Комсомолец 09:07
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 13:24
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Футбол

Андреас Хинкель: «„Спартак“ может играть с „Зенитом“ на равных»

Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных.
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Футбол

Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
Пенза-взгляд 08:46
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Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

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Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
ФАН 05:22
Наука

На риск заражения коронавирусом влияет группа крови

Ученые из Китая провели исследование и выделили пациентов с определенной группой крови, которые больше всех подвержены риску заражения коронавирусом.
Волга-Медиа 21:54
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Вторая страна в Европе заговорила о национализации

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Lenta.ru 21:03
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».
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Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости 21:16
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В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией

В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Коммерсантъ 15:46
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука вчера в 04:40
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
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Общество

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Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
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Disney отложил выход фильма «Черная вдова»

Компания Disney отложила на неопределенный срок релиз фильма «Черная вдова».
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Экономика

Лукашенко: Белоруссия провалила экспорт в 2019 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 марта, проводит совещание, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2019 году и оценке результатов пятилетней деятельности.
Экономика сегодня 04:44
Общество

«Инвитро» начнёт проводить тесты на коронавирус

В течение 30 дней компания «Инвитро» запустит тест, с помощью которого любой желающий сможет провериться на коронавирус.
Ореанда-Новости 05:57
Общество

Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
РЕН ТВ 21:14
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