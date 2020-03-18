Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Путешествия Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.

Общество Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.

Здоровье ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.

Общество Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.

Хоккей КХЛ остановила чемпионат до 10 апреля Вместе с баскетбольными и футбольными соревнованиями свой турнир приостанавливает в России и Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

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Наука На риск заражения коронавирусом влияет группа крови Ученые из Китая провели исследование и выделили пациентов с определенной группой крови, которые больше всех подвержены риску заражения коронавирусом.

Происшествия Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».

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Происшествия В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Общество CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Экономика Лукашенко: Белоруссия провалила экспорт в 2019 году Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 марта, проводит совещание, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2019 году и оценке результатов пятилетней деятельности.