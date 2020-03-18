Коронавирус
ИнтерфаксБольше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории
Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
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Авиакомпания «Победа» ожидает от властей Черногории разрешение на вывоз клиентов в Москву
Агентство Москвавчера в 15:26
Черногория выдвинула условие для разрешения на вылет 1 тыс. пассажиров «Победы»
Взгляд.рувчера в 16:34
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин прибудет в Севастополь в годовщину «крымской весны»
Президент РФ Владимир Путин посетит Севастополь в годовщину «крымской весны». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
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Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Происшествия
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Авто
В России подорожают автомобили с пробегом
Вслед за новыми автомобилями, цены на которые снова поднимет недавно обвалившийся рубль, подорожают и подержанные.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Политика
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
Кино
В Германии из-за коронавируса приостановлены съемки «Матрицы 4»
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Баскетбол
У Дюранта диагностирован коронавирус
Общество
Язык российских законов признали в десять раз сложнее литературного
Сложность языка, которым написаны российские законы, оказалась в десять раз выше, чем в литературных произведениях, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Здоровье
В Самаре выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Самаре, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Финансы
Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля
Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Транспорт
Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Общество
Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.