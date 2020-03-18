Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Путин попросил россиян не покупать продукты впрок Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.

Политика Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Авто В России подорожают автомобили с пробегом Вслед за новыми автомобилями, цены на которые снова поднимет недавно обвалившийся рубль, подорожают и подержанные.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.

Происшествия В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.

Политика В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции 17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.

Армия и оружие Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных» Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Здоровье В Самаре выявили первый случай заражения коронавирусом Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Самаре, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Финансы Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.

Транспорт Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Гаджеты Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.