Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.

с чего всё началось

В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа. Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях.

Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина

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