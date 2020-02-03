Экономика
ФинмаркетБольшинство аналитиков прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ до 6%
В середине января первый зампред ЦБ Ксения Юдаева повторила декабрьское заявление регулятора о будущей направленности ДКП: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года.
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Кино
Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
Здоровье
В аптеках Бурятии подорожали медицинские маски
Медицинские маски подорожали в аптеках Республики Бурятия. Об этом сообщается в социальных сетях, в частности, паблике «Аноним 03».
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Космос
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Футбол
«Ливерпуль» выпустил самый юный состав в своей истории
"Ливерпуль" выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" самый юный состав в истории клуба.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Культура
Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»
В Белоруссии в деревне Дуличи стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты».
Культура
Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
В Москве издевавшийся над пасынком мужчина объяснил свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Наука
Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация
Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Путин назвал причину увольнения главы Чувашии
Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Футбол
«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции
"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Энергетика
Транзит газа принес Украине треть доходов госбюджета
Платежи российского "Газпрома" за транзит газа сопоставимы с третью доходов государственного бюджета Украины, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Культура