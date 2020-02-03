Экономика

ФинмаркетФинмаркетБольшинство аналитиков прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ до 6%

В середине января первый зампред ЦБ Ксения Юдаева повторила декабрьское заявление регулятора о будущей направленности ДКП: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года.
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Большинство аналитиков ожидают от ЦБ шестого подряд снижения ключевой ставки

Ведомости16:08

Перелом со смешением

Российская газетавчера в 12:20

Эксперты прогнозируют новое снижение ставки Центробанка

Pravda.Ru08:37

Центробанк России снова понизит ключевую ставку, считают экономисты

Красная весна03:19

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

РБКвчера в 23:00

ЦБ РФ готов исследовать нижнюю границу коридора нейтральной ставки

ПРАЙМ09:38

ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п. до 6% на фоне продолжившегося в январе замедления инфляции

Finam.Ruвчера в 09:15
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Кино

Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
News.ru 11:22
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В аптеках Бурятии подорожали медицинские маски

Медицинские маски подорожали в аптеках Республики Бурятия. Об этом сообщается в социальных сетях, в частности, паблике «Аноним 03».
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:25
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Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
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Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Lenta.ru 08:24
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Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов

Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
РИА Новости 15:57
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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"Ливерпуль" выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" самый юный состав в истории клуба.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Экономика

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
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Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»

В Белоруссии в деревне Дуличи стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты».
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Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
Народные новости вчера в 22:25
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Газета.Ru 12:27
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Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок

В Москве издевавшийся над пасынком мужчина объяснил свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Вечерняя Москва 03:16
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
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Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море

Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
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Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
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Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация

Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
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Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
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Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
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Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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Футбол

«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции

"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 15:14
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Транзит газа принес Украине треть доходов госбюджета

Платежи российского "Газпрома" за транзит газа сопоставимы с третью доходов государственного бюджета Украины, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:42
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
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