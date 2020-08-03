Общество
ИА Красная ВеснаБольшинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России
Более половины трудовых мигрантов, потерявших работу и не уехавших на родину из-за пандемии, решили остаться в России навсегда, 4 августа сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ВШЭ «Коронавирус и трудовая миграция».
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Миллион гастарбайтеров собираются уехать из России навсегда. Поможет ли это в борьбе с безработицей
Комсомольская правдавчера в 13:21
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Общество
В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса
За 3 августа на территории Республики Крым подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Футбол
Форвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию
Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo.
Газета.Ru 03:15
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском вчера в 07:34
Космос
Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной
Американские ученые уверены, что результаты их работы подтверждают верность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, возникла в результате распада «предыдущей» вселенной.
NewInform 01 августа в 03:43
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
Пандемия COVID-19 увеличила продолжительность рабочего дня в мире
Проведя исследование 20 тысяч компаний в 16 городах США, Европы и Израиля, эксперты NBER пришли к выводу, что продолжительность рабочего дня в этих фирмах выросла на 48 с половиной минут.
Ридус 03:42
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Футбол
Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении
Новиков заявил, что до начала чемпионата нужно усилить центр команды.
CT news 03:31
Футбол
«Челси» могут покинуть десять футболистов
По информации The Times, «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут покинуть до десяти футболистов.
Бомбардир.ру вчера в 14:55
Общество
Генсек ООН призвал к глобальной реформе образования
Закрытие вузов и школ из-за пандемии коронавируса нарушило полноценный образовательный процесс примерно одного миллиарда студентов и школьников, однако этот кризис дает уникальный шанс для реформы образования, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш 3 августа сообщает пресс-служба организации.
ИА Красная Весна 02:56
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Авто
В Петербурге выявили дефицит автомобилей
Gazeta.SPb 03:00
Общество
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков
Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стянула бронетехнику к границе с РФ
Белоруссия начала стягивать колонны военной техники к российской границе.
iReactor 03:38
Политика
Как была ликвидирована Республика Сербская Краина
25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Общество
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04