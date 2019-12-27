Общество

РИА НовостиРИА НовостиБольшинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.
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с чего всё началось

Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.
РБК07:18

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Титов направил Орешкину предложения по недопущению массового закрытия букмекерских контор

ТАСС10:54

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РБК07:18

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

РИА Новости09:54

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Фонтанка.Ру09:17

Букмекеры готовятся к закрытию почти всех контор в России

Дождь10:14

Ассоциация букмекеров предупреждает о возможном закрытии всех контор с нового года

Эхо Москвы09:00

Титов попросил Орешкина принять меры против закрытия букмекерских контор

Коммерсантъ10:00
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Сотрудницу конной полиции Москвы уволили за поддержку оппозиции

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РБК 08:47
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