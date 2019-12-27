Общество
РИА НовостиБольшинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.РБК07:18
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Здоровье
Три больницы Оренбургской области с января возглавят новые главврачи
27 декабря 2019 года стало известно, что три больницы лишаются своих руководителей.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Футбол
Жано может продолжить карьеру в Турции
Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.
Фигурное катание
Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд, набрав 89,86 балла за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Футбол
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Происшествия
Обнародовано видео с места крушения самолета в Казахстане
В сети опубликовано видео с места крушения самолета казахстанской авиакомпании "Бек эйр" вблизи Алма-Аты.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Армия и оружие
WikiLeaks: есть доказательства постановки «химатаки» в Сирии
В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Общество
Сотрудницу конной полиции Москвы уволили за поддержку оппозиции
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск
Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Политика
В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Происшествия
Ростовскую пенсионерку осудили на 8 лет за помощь террористам ИГ
Пенсионерка отправила на счет террористов почти 300 тысяч рублей Пожилая жительница города Сальска Ростовской области очень любит свою внучку.
Футбол
«Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена
Ранее издание Daily Mirror сообщало, что «Реал» готов продать Иско в «Челси» на 44 миллиона евро, чтобы купить Кристиана Эриксена.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Футбол
В Испании задержаны 14 человек за договорные матчи в Серии A
Национальная полиция Испании задержала 14 человек в рамках операции по борьбе с организацией договорных матчей в итальянской Серии A (высший дивизион итальянской футбольной лиги) и незаконными ставками, говорится в сообщении ведомства.
Политика
Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Хоккей
Женская молодежная сборная России проиграла США на МЧМ
Ранее россиянки в овертайме уступили канадкам (2:3 ОТ). В третьем матче Россия встретится с Финляндией. Эта встреча пройдет 29 декабря.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».