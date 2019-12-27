Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.

с чего всё началось

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

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