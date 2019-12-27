Общество
РИА НовостиБольшинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.РБК07:18
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На Гавайях нашли тела шести погибших людей при крушении вертолета
Спасатели обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета на Гавайях.
Здоровье
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Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
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Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена
Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Единоборства
Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из поясов
Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
Спорт
WADA получило письмо от РУСАДА о несогласии России с санкциями
Глава РУСАДА Юрий Ганус вчера, 27 декабря, рассказал, что рассмотрение дела может привести к ужесточению санкций в отношении России, потому что публичные слушания «раскроют миру обоснования решений WADA».
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Происшествия
Мужчина под Краснодаром расстрелял соседей из-за громкой музыки
В Краснодарском крае житель Анапы расстрелял соседей из-за того, что они громко слушали музыку. об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Единоборства
Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04% (-0.0004) до $1.1087 с $1.1091 предыдущего закрытия.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Шоу-бизнес
Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
Политика
Захарова: 2020 год пройдёт под вывеской президентских выборов в США
«Следующий год пройдет в международно-политическом плане под вывеской американских президентских выборов», — сказала Захарова, отвечая на вопрос ведущего программы «Международное обозрение».