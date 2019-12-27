Общество
РИА НовостиБольшинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.РБК07:18
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В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Общество
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Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Фигурное катание
Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России.
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
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Уфолог обнаружил на марсианской поверхности загадочный символ
Авто
Renault с января повысит цены на все модели
С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
Гаджеты
Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget
Портал Engadget составил список «технических провалов» 2019 года. Он был опубликован 26 декабря на сайте издания.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе. Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
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Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
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Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
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ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
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