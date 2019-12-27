Общество
РИА НовостиБольшинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.РБК07:18
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