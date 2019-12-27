Общество
РИА НовостиБольшинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.РБКвчера в 07:18
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Ассоциация букмекеров предупреждает о возможном закрытии всех контор с нового года
Эхо Москвывчера в 09:00
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Избыточный вес помог в лечении немелкоклеточного рака легких
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Гаджеты
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Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Деньгов рассказал о романтических отношениях с Кети Топурией
Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил, что он состоит в романтических отношениях с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурией.
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При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
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Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
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Кино
В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко
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Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
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Хосеп Гвардьола: «Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул»
Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул. Мне уже давно задают этот вопрос, у меня один и тот же ответ.
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Минтруд назвал сроки новой индексации пенсий
По данным Минтруда, в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, ежемесячная выплата выросла в среднем на 1 тыс. рублей и составила 15,5 тыс. рублей.