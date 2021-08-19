«Газпром» экспортирует по «Северному потоку-2» 5,6 миллиарда кубометров газа до конца года

По всем направлениям в Германию «Газпром» экспортировал 33,1 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 42 процента больше, чем за семь месяцев прошлого года и на 8,5 процента больше того же периода в 2019 году.