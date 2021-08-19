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Большинство членов ФРС поддержали сворачивание выкупа активов в 2021г

Игроки на европейских фондовых площадках и рынках сырьевых товаров с утра в четверг приступили к закрытию позиций по ставших рискованными активам.
Finam.Ru
В четверг, 18 августа, российский рынок начал день с падения, поддержав общий настрой на risk off после публикации протоколов ФРС США, подтвердивших готовность финансового центра обсуждать сворачивание QE уже в этом году.
Finam.Ru
По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи опускается на 1,78% до 3855,27 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС падает на 2,20% до значения 1651,83 пункта.
Finam.Ru
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,94% - до $64,19 за баррель.
Финмаркет

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Большинство членов ФРС поддержали сворачивание выкупа активов в 2021г
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