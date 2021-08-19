В четверг, 18 августа, российский рынок начал день с падения, поддержав общий настрой на risk off после публикации протоколов ФРС США, подтвердивших готовность финансового центра обсуждать сворачивание QE уже в этом году.
По всем направлениям в Германию «Газпром» экспортировал 33,1 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 42 процента больше, чем за семь месяцев прошлого года и на 8,5 процента больше того же периода в 2019 году.
Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.