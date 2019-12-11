Финансы
ВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Политика
Песков рассказал, как Путин оценивает работу губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, по каким критериям Владимир Путин оценивает работу губернаторов.
Политика
Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.
Здоровье
Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина
Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался.
Политика
Песков прокомментировал данные о сокращении населения России
Ранее в пятницу Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
В Чебоксарах 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
Политика
Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа
Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Происшествия
Крупный пожар произошел на юге Москвы
Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.
Армия и оружие
В Кремле оценили испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Кино
Авторы «Игры престолов» экранизируют графический роман «Лавкрафт»
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс возьмутся за экранизацию графического романа «Лавкрафт».
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу
Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Футбол
РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Политика
Венгрия рассчитывает на «Турецкий поток»
Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
В компании уточнили, что считают, что права на Nginx принадлежат компании "Рамблеру", так как его разработкой с начала 2000х годов в рамках трудовых отношений занимался Игорь Сысоев.
Политика
Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита Евросоюза объявил о продлении ограничительных мер в отношении России еще на полгод.
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Армия и оружие
ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено предоставлять всю необходимую информацию об их задержанном бойце Андрее Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Экономика
Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге
Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
Политика
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Происшествия
Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания
В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Происшествия
Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета
Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.