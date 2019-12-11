Финансы

ВедомостиВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Эхономика: Анна Князева

Эхо Москвывчера в 11:11

Наиболее вероятно снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п

Finam.Ruвчера в 05:50

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБК09 декабря в 16:01

Эксперты: Центробанк с большей вероятностью снизит ключевую ставку

ТАСС11 декабря в 19:14

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомости10 декабря в 16:15

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ru09 декабря в 19:38

Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на прежнем уровне вызовет некоторую фиксацию прибыли

ПРАЙМвчера в 03:26
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Песков рассказал, как Путин оценивает работу губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, по каким критериям Владимир Путин оценивает работу губернаторов.
Life.ru 05:23
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Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.
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Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина

Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался.
RT на русском 05:18
Политика

Песков прокомментировал данные о сокращении населения России

Ранее в пятницу Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 05:04
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

В Чебоксарах 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
РИА Новости 05:22
Политика

Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа

Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа.
RT на русском 05:27
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Происшествия

Крупный пожар произошел на юге Москвы

Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.
Газета.Ru 04:45
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В Кремле оценили испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты

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Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
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Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Кино

Авторы «Игры престолов» экранизируют графический роман «Лавкрафт»

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс возьмутся за экранизацию графического романа «Лавкрафт».
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Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
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РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
РБК 05:13
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Политика

Венгрия рассчитывает на «Турецкий поток»

Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.
Нефтегазовая вертикаль 04:30
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
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Происшествия

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Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
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Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

В компании уточнили, что считают, что права на Nginx принадлежат компании "Рамблеру", так как его разработкой с начала 2000х годов в рамках трудовых отношений занимался Игорь Сысоев.
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Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита Евросоюза объявил о продлении ограничительных мер в отношении России еще на полгод.
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Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета

Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено предоставлять всю необходимую информацию об их задержанном бойце Андрее Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
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Общество

Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
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Происшествия

Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания

В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Известия 03:51
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Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.
ИА Новороссия 04:35
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