В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.

Общество Госдума вернула курилки в аэропорты Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Политика Рада продлила закон об особом статусе Донбасса Украинские депутаты решили продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, а не принимать новый.

Финансы Рубль растет к доллару и евро на внешнем позитиве Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 22 копейки, до 62,62 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 69,90 рубля, следует из данных Московской биржи.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Религия День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Политика Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

Общество Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.