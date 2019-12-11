Финансы

ВедомостиВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Эхономика: Анна Князева

Эхо Москвывчера в 11:11

Наиболее вероятно снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п

Finam.Ruвчера в 05:50

Эксперты: Центробанк с большей вероятностью снизит ключевую ставку

ТАСС11 декабря в 19:14

Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на прежнем уровне вызовет некоторую фиксацию прибыли

ПРАЙМвчера в 03:26

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомости10 декабря в 16:15

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ru09 декабря в 19:38

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБК09 декабря в 16:01
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Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Вести.Ru вчера в 06:23
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Политика

Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
ТК Звезда вчера в 16:38
Происшествия

В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

РБК 03:39
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Происшествия

В Алтайском крае при пожаре погибли четверо детей и двое взрослых

В Алтайском крае во время пожара погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка.
Российская газета 01:49
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Политика

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Украинские депутаты решили продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, а не принимать новый.
Росбалт вчера в 04:52
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на внешнем позитиве

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 22 копейки, до 62,62 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 69,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 02:16
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Политика

Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника

Игорю Кобзеву, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Москва 24 01:44
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Футбол

Игбун назвал Гончаренко сумасшедшим и жестким тренером

Форвард не удивился, когда специалиста пригласили в ЦСКА. Также Игбун сравнил Гончаренко с Семаком.
ProstoProSport 03:21
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Футбол

Лесовой рассказал, зачем сменил украинское гражданство

Полузащитник «Зенита» Даниил Лесовой, который находится в тульском «Арсенале» в аренде, объяснил, зачем сменил украинское гражданство.
Bookmaker-ratings.ru 03:46
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия 11 декабря в 11:03
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Общество

Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
РИА Новости 02:32
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
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Учёные подтвердили у косаток гипотезу бабушек

МедиаПоток 11 декабря в 10:32
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
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Наука

Для гравитационно-волновых обсерваторий создали «квантовый расширитель»

В новой работе исследователи предлагают идею «квантового расширителя».
Индикатор вчера в 10:59
Биатлон

Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
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Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года

13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 23:53
Хоккей

Россия уступила Швеции в матче на Кубке Первого канала по хоккею

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Absolut TV 03:11
Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Коммерсантъ вчера в 22:55
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