Финансы
ВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
В Алтайском крае при пожаре погибли четверо детей и двое взрослых
В Алтайском крае во время пожара погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Политика
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Украинские депутаты решили продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, а не принимать новый.
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на внешнем позитиве
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 22 копейки, до 62,62 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 69,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника
Игорю Кобзеву, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Футбол
Игбун назвал Гончаренко сумасшедшим и жестким тренером
Форвард не удивился, когда специалиста пригласили в ЦСКА. Также Игбун сравнил Гончаренко с Семаком.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Футбол
Лесовой рассказал, зачем сменил украинское гражданство
Полузащитник «Зенита» Даниил Лесовой, который находится в тульском «Арсенале» в аренде, объяснил, зачем сменил украинское гражданство.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Общество
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Наука
Учёные подтвердили у косаток гипотезу бабушек
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Наука
Для гравитационно-волновых обсерваторий создали «квантовый расширитель»
В новой работе исследователи предлагают идею «квантового расширителя».
Биатлон
Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Спорт
Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года
13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Хоккей
Россия уступила Швеции в матче на Кубке Первого канала по хоккею
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.