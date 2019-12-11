Финансы
ВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
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Сотрудник службы дезинфекции снял на видео кишащую тараканами квартиру курьера, который работает в красноярской службе доставки еды Delivery Club.
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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
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Microsoft анонсировал новый Xbox Series X
Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
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Зеленский пообещал изменить минские соглашения
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В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Происшествия
Украденный в Перми смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Видеозапись была сделана системой безопасности смартфона в тот момент, когда похититель предпринимал попытки разблокировать устройство.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у двух банков
Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка".
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Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
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Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Общество
В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта
Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.