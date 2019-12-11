Финансы

ВедомостиВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Эксперты: Центробанк с большей вероятностью снизит ключевую ставку

ТАСС11 декабря в 19:14

Рынок ОФЗ в 2020 году сохранит потенциал, но он будет ограничен - Газпромбанк

Финмаркетвчера в 11:02

Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на прежнем уровне вызовет некоторую фиксацию прибыли

ПРАЙМвчера в 03:26

Совет директоров Центрального банка рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Эхо Москвы00:17

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомости10 декабря в 16:15

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ru09 декабря в 19:38

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБК09 декабря в 16:01
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Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Армия и оружие

Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии

Discover24 вчера в 02:39
Общество

Кишащая тараканами квартира доставщика еды попала на видео

Сотрудник службы дезинфекции снял на видео кишащую тараканами квартиру курьера, который работает в красноярской службе доставки еды Delivery Club.
Lenta.ru 00:39
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Игры

Microsoft анонсировал новый Xbox Series X

Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
Газета.Ru 01:04
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на полгода не несет для РФ никаких угроз, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Известия вчера в 23:58
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 11 декабря в 12:06
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Происшествия

«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии

РИА Новости вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Бывшей звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей

Сын олигарха подарил своей возлюбленной джип Mercedes за 8 миллионов рублей.
Рамблер вчера в 13:24
Происшествия

В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

РБК 01:10
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
Общество

Гидрографическое судно «Донузлав» вернулось в Севастополь

Независимое телевидение Севастополя 01:47
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК вчера в 05:00
Происшествия

Украденный в Перми смартфон прислал хозяину видео с похитителем

Видеозапись была сделана системой безопасности смартфона в тот момент, когда похититель предпринимал попытки разблокировать устройство.
iReactor 00:23
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
Свободная Пресса 11 декабря в 06:15
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у двух банков

Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка".
Российская газета 01:27
Шоу-бизнес

Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

Культуромания вчера в 01:25
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском вчера в 15:54
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Общество

В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта

Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
РЕН ТВ вчера в 09:09
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
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