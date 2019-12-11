Финансы
ВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Ключевая ставка в РФ уже близка к своему равновесному значению - Райффайзенбанк
Финмаркетвчера в 06:55
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Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
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Тела шести погибших удалось обнаружить на Белом острове, где 9 декабря произошло извержения вулкана.
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
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Определились участники плей-офф Лиги чемпионов
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